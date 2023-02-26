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Шматова Александра Михайлова

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1862

Муж: Шматов Варфоломей Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1864

Дочь: (Шматова) Параскева Варфоломеева

Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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