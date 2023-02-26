Шматова Александра Михайлова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1862
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1864
Дочь: (Шматова) Параскева Варфоломеева
Отец ребёнка: Шматов Варфоломей Трофимов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно