Семанова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семанова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семанов Петр Дмитриевич

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.09.1919 ст.

Дочь: Семанова Вера Петровна

Отец ребёнка: Семанов Петр Дмитриевич

Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
№ 24 о рождении 18 сентября 1919 года дочери Веры (в честь Святой мученицы Веры, празднуемой церковью 17 сентября) у крестьянина деревни Рындаловской Петра Дмитриевича Семанова и законной жены его Анн... Показать все
Место жительства
1920
Осередок, Холмогорский район, Архангельская область
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Рындаловской. по деревне Рындалов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Осередок, Холмогорский район, Архангельская область

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