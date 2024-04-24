Семанова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1919 ст.
Дочь: Семанова Вера Петровна
Отец ребёнка: Семанов Петр Дмитриевич
№ 24 о рождении 18 сентября 1919 года дочери Веры (в честь Святой мученицы Веры, празднуемой церковью 17 сентября) у крестьянина деревни Рындаловской Петра Дмитриевича Семанова и законной жены его Анн... Показать все
Место жительства
1920
Вид учета: Российская перепись населения 1920 г. | В личных листках Переписи 1920 года Емецкой волости Холмогорского уезда Архангельской губернии записаны: по деревне Рындаловской. по деревне Рындалов... Показать все
Смерть
Неизвестно