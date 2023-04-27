von Luxemburg (of Celje) Barbara
Место рожденияCelje, Slovenia
Дата рожденияОколо 1392
Дата смерти11.07.1451
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1392
Работа или профессия
Неизвестно
b. 1390/1395, římská císařovna, uherská a česká královna
Бракосочетание
Около 1408
Рождение ребёнка
27.11.1409
Дочь: šv. Romos Imperatorienė (von Böhmen und Ungarn) Elisabeth
Отец ребёнка: of Luxembourg Sigismund I
Смерть
11.07.1451
Похороны
Неизвестно