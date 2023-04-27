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von Luxemburg (of Celje) Barbara

Место рождения

Celje, Slovenia

Дата рождения

Около 1392

Дата смерти

11.07.1451

Пол

Женский

Отец

Около 1365 г.р.

Мать

Около 1370 г.р.

Муж

1368 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1392

Отец: of Celje Hermann II

Мать: Von Chilli (von Schaunberg) Anna Grafin

Работа или профессия
Неизвестно
b. 1390/1395, římská císařovna, uherská a česká královna
Бракосочетание
Около 1408

Муж: of Luxembourg Sigismund I

Рождение ребёнка
27.11.1409

Дочь: šv. Romos Imperatorienė (von Böhmen und Ungarn) Elisabeth

Отец ребёнка: of Luxembourg Sigismund I

Смерть
11.07.1451
Похороны
Неизвестно

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