šv. Romos Imperatorienė (von Böhmen und Ungarn) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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šv. Romos Imperatorienė (von Böhmen und Ungarn) Elisabeth

Место рождения

Visegrad, Hungary

Дата рождения

27.11.1409

Дата смерти

25.12.1442

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1409

Отец: Of Luxembourg Sigismund I

Мать: Von Luxemburg Barbara

Visegrad, Hungary
Бракосочетание
Около 1409

Муж: Von Habsburg Albrecht II

Bratislava, Bratislava, Czechoslovkia
Рождение ребёнка
12.04.1432

Дочь: Von Österreich Anna Habsburg

Отец ребёнка: Von Habsburg Albrecht II

Praha, Böhmen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1437

Дочь: Of Austria Von Habsburg Elisabeth

Отец ребёнка: Von Habsburg Albrecht II

Wien, Österreich Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
b. before 11-27-1409
Смерть
25.12.1442
Győr, Hungary
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