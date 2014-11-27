šv. Romos Imperatorienė (von Böhmen und Ungarn) Elisabeth
Место рожденияVisegrad, Hungary
Дата рождения27.11.1409
Дата смерти25.12.1442
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1409
Отец: Of Luxembourg Sigismund I
Мать: Von Luxemburg Barbara
Visegrad, Hungary
Бракосочетание
Около 1409
Bratislava, Bratislava, Czechoslovkia
Рождение ребёнка
12.04.1432
Дочь: Von Österreich Anna Habsburg
Отец ребёнка: Von Habsburg Albrecht II
Praha, Böhmen Deutschland(HRR)
Рождение ребёнка
1437
Дочь: Of Austria Von Habsburg Elisabeth
Отец ребёнка: Von Habsburg Albrecht II
Wien, Österreich Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
b. before 11-27-1409
Смерть
25.12.1442
Győr, Hungary