Анна Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Агафия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Дементьевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно