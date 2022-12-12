Анна Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Саввична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Агафия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Дементьевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Дементьевич

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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