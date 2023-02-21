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Афанасий Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Дементий Терентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Агафия Афанасьевна

Мать ребёнка: Анна Саввична

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Анна Саввична

Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Саввична

Место жительства
Неизвестно
Сосновец, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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