Афанасий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Дементий Терентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Агафия Афанасьевна
Мать ребёнка: Анна Саввична
Рождение ребёнка
1737
Сын: Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Анна Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Саввична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно