Овчинников (Трясцин) Пётр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1908
Дата смерти1998
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 82, № 26 м Восприемник брат Георгия Павел Гаврилов
Бракосочетание
21.02.1927
Брак согласно документу
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Зоя Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Мария Петровна
Смерть
1998