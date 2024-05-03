Овчинников (Трясцин) Пётр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников (Трясцин) Пётр Георгиевич

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Место рождения

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.05.1908

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1908

Отец: Трясцин Георгий Гаврилов

Мать: Трясцина Мария Пантелемонова

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 82, № 26 м Восприемник брат Георгия Павел Гаврилов
Бракосочетание
21.02.1927

Жена: Овчинникова Евгения Адреевна

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Брак согласно документу
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Зоя Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Надежда Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1998
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