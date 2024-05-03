Трясцина (Овчинникова) Мария Пантелемонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцина (Овчинникова) Мария Пантелемонова

Место рождения

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
25.01.1902

Муж: Трясцин Георгий Гаврилов

Рождение ребёнка
19.03.1906

Дочь: Трясцина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 89, № 29 ж Восприемница Трясцына Анна Васильева
Рождение ребёнка
15.05.1908

Сын: Овчинников Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 82, № 26 м Восприемник брат Георгия Павел Гаврилов
Рождение ребёнка
27.01.1910

Сын: Трясцин Игнатий Георгиевич

Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 107, № 7 м Восприемник Трясцын Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
24.01.1912

Дочь: Трясцина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясцина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1917
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