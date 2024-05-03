Трясцина (Овчинникова) Мария Пантелемонова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1902
Рождение ребёнка
19.03.1906
Дочь: Трясцина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 89, № 29 ж Восприемница Трясцына Анна Васильева
Рождение ребёнка
15.05.1908
Сын: Овчинников Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 82, № 26 м Восприемник брат Георгия Павел Гаврилов
Рождение ребёнка
27.01.1910
Сын: Трясцин Игнатий Георгиевич
Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 107, № 7 м Восприемник Трясцын Стефан Гаврилов
Рождение ребёнка
24.01.1912
Дочь: Трясцина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясцина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Трясцин Георгий Гаврилов
Смерть
1917