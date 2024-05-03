Шилова (Трясцина) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овчинников Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
20.03.1956
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шилов Иван Данилович
Смерть
Неизвестно