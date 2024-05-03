Шилова (Трясцина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Трясцина) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овчинников Пётр Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1956

Сын: Шилов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Шилов Иван Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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