Бутаков Матвей Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутаков Матвей Моисеевич

Бутаков Матвей Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Бутаков Назар Матвеевич

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутакова Софья Матвеевна

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутаков Иннокентий Матвеевич

Мать ребёнка: Бутакова Антиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close