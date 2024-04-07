Бутаков Матвей Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1879
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Софья Матвеевна
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Иннокентий Матвеевич
Мать ребёнка: Бутакова Антиповна
Смерть
Неизвестно