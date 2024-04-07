Бутакова Антиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1879
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Аносово, Усть-Удинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутакова Софья Матвеевна
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутаков Иннокентий Матвеевич
Отец ребёнка: Бутаков Матвей Моисеевич
Смерть
Неизвестно