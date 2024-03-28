Намзал Эмма Хүлеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намзал Эмма Хүлеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соян Аяс Биче-оолович

Отец ребёнка: Соян Биче-оол Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соян Нэлля Биче-ооловна

Отец ребёнка: Соян Биче-оол Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намзал Уран Биче-ооловна

Отец ребёнка: Соян Биче-оол Таейевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соян Биче-оол Таейевич

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