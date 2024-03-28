Соян Биче-оол Таейевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соян Таей Сурасович
Мать: Соян Чорбаан Бадыевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Намзал Эмма Хүлеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соян Нэлля Биче-ооловна
Мать ребёнка: Намзал Эмма Хүлеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намзал Уран Биче-ооловна
Мать ребёнка: Намзал Эмма Хүлеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Намзал Эмма Хүлеровна