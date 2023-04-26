Шабайкина Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.10.1881
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Шабайкин Федор Васильевич
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1886
Сын: Шабайкин Семен Васильевич
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.06.1888
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Рождение ребёнка
08.04.1895
Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович
Смерть
Неизвестно