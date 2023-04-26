Шабайкина Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабайкина Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Шабайкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Шабайкин Петр Васильевич

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Шабайкин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Сын: Шабайкин Семен Васильевич

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Шабайкин Егор Васильевич

Отец ребёнка: Шабайкин Василий Федорович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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