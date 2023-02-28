Шабайкин Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
01.10.1881
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
12.02.1884
Сын: Шабайкин Федор Васильевич
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
05.04.1886
Сын: Шабайкин Семен Васильевич
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
09.06.1888
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
08.04.1895
Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна
Смерть
Неизвестно