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Шабайкин Василий Федорович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабайкин Федор Архипович

Мать: Шабайкина Пелагея Кондратьевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шабайкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Сын: Шабайкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.02.1884

Сын: Шабайкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Сын: Шабайкин Семен Васильевич

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1888

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1895

Сын: Шабайкин Егор Васильевич

Мать ребёнка: Шабайкина Наталья Егоровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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