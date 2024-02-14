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Покрепа Михаил

Место рождения

с. Б. Ольшанка, Саратовская обл., Калининский р-н,

Дата рождения

21.11.1913

Дата смерти

08.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1913

Отец: Покрепа Василий

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Покрепа Михаил Васильевич В архив Дата рождения __.__.1913 Место рождения Саратовская обл., Калининский р-н, с. Б. Ольшанка Посмотреть на карте Наименование награды Орден Отечественной войны II степен... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покрепа (Кузьмина) Екатерина

Рождение ребёнка
28.05.1936

Сын: Покрепа Анатолий

Мать ребёнка: Покрепа (Кузьмина) Екатерина

Рождение ребёнка
07.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покрепа (Кузьмина) Екатерина

Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покрепа (Кузьмина) Екатерина

Смерть
08.10.1976
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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