Покрепа (Кузьмина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрепа (Кузьмина) Екатерина

Место рождения

Россия

Дата рождения

30.10.1912

Дата смерти

20.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1912

Отец: не указан

Мать: Кузьмина Евдокия

Рождение ребёнка
23.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Михаил

Рождение ребёнка
28.05.1936

Сын: Покрепа Анатолий

Отец ребёнка: Покрепа Михаил

Рождение ребёнка
07.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Михаил

Рождение ребёнка
05.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Михаил

Смерть
20.08.1975
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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