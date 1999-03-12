Ганичкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганичкин Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

12.03.1999

Пол

Мужской

Отец

До 1910 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: Ганичкин Фёдор

Мать: ?

Смерть
12.03.1999
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