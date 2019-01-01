Почаева (Цветкова) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почаева (Цветкова) Любовь Васильевна

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Место рождения

Курово, Сопотская волость, Бельский уезд

Дата рождения

?.12.1941

Дата смерти

?.01.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
?.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Курово, Сопотская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1962

Сын: Почаев Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Почаев Сергей Сергеевич

Семеновское, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Почаев Сергей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почаев Сергей Сергеевич

Смерть
?.01.2019
Семеновское, Нелидовский, Тверская область
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