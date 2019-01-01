Почаева (Цветкова) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.12.1941
Дата смерти?.01.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1962
Сын: Почаев Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Почаев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Почаев Сергей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2019