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Почаев Сергей Сергеевич

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Место рождения

Глужнево, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Глужнево, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.03.1962

Сын: Почаев Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Почаева Любовь Васильевна

Семеновское, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Почаева Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почаева Любовь Васильевна

Смерть
1992
Семеновское, Нелидовский, Тверская область
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