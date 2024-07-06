Купцова Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1963
Дочь: Ходакова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Купцов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
05.04.1969
Дочь: Петровская Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Купцов Вячеслав Николаевич
Смерть
Неизвестно