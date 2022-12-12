Демьянова (Куркова) Лидия Марковна
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Курков Марк Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демьянов Егор Сергеевич
Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно