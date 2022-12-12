Демьянова (Куркова) Лидия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Куркова) Лидия Марковна

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Место рождения

Лихой, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Курков Марк Гаврилович

Мать: не указана

Лихой, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
24.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демьянов Егор Сергеевич

Старь, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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