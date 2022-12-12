Курков (Курковский) Марк Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курков (Курковский) Марк Гаврилович

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Место рождения

Польша

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Демьянова Лидия Марковна

Мать ребёнка: не указана

Лихой, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курков Владимир Маркович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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