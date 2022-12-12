Курков (Курковский) Марк Гаврилович
Место рожденияПольша
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Демьянова Лидия Марковна
Мать ребёнка: не указана
Лихой, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно