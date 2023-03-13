Кривошеева Агрофена Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Горячева Марья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неудачина Салманида
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеевъ Игнатий
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Рождение ребёнка
25.09.1786
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кривошеева Ховронья
Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ
Бракосочетание
Неизвестно