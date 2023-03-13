Кривошеева Агрофена Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева Агрофена Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Горячева Марья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неудачина Салманида

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеевъ Игнатий

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1786

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кривошеева Ховронья

Отец ребёнка: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеевъ Матвей Козминъ

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