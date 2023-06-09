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Кривошеевъ Игнатий

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кривошеевъ Матвей Козминъ

Мать: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1786
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан