Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кривошеевъ Игнатий
Кривошеевъ Игнатий
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Белорецк
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
1781
Дата смерти
1786
Пол
Мужской
Отец
Кривошеевъ Матвей Козминъ
1746 г.р.
Мать
Кривошеева Агрофена Матвеева
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Кривошеевъ Матвей Козминъ
Мать:
Кривошеева Агрофена Матвеева
Белорецк
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1786
Белорецк
, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь