Кривошеевъ Матвей Козминъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Горячева Марья
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Неудачина Салманида
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеевъ Игнатий
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Рождение ребёнка
25.09.1786
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Кривошеева Ховронья
Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно