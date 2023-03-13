Кривошеевъ Матвей Козминъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеевъ Матвей Козминъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Горячева Марья

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Неудачина Салманида

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеевъ Игнатий

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1786

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Кривошеева Ховронья

Мать ребёнка: Кривошеева Агрофена Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Агрофена Матвеева

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