Транькова Василиса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гурин Василий Михайлович
Мать: Гурина Ульяна Борисовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ежова Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Траньков Кирилл
Рождение ребёнка
1933
Сын: Траньков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Траньков Кирилл
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Борисова Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Траньков Кирилл
Рождение ребёнка
1940
Сын: Траньков Николай Кириллович
Отец ребёнка: Траньков Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Траньков Кирилл
Смерть
2004
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край