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Транькова Василиса Васильевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гурин Василий Михайлович

Мать: Гурина Ульяна Борисовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ежова Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Траньков Кирилл

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Траньков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Траньков Кирилл

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Борисова Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Траньков Кирилл

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Траньков Николай Кириллович

Отец ребёнка: Траньков Кирилл

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Траньков Кирилл

Новопокровка, Северный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
2004
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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