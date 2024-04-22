Смирнова (Угланова) Федора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Угланова) Федора Семеновна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Угланов Семен Григорьевич

Мать: Угланова Ксенья Ефимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
1817

Сын: Смирнов Киприан Исакович

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 26об
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна Исаковна

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Агафья Исаковна

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аграфена Исаковна

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Татьяна Исаковна

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Исаковна

Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев 1834, 27л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Исак Елисеевич

Смерть
Неизвестно
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