Смирнова (Угланова) Федора Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 72 оборот
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 26об
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна Исаковна
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Агафья Исаковна
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аграфена Исаковна
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Татьяна Исаковна
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 27л
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Исаковна
Отец ребёнка: Смирнов Исак Елисеевич
ГАСО, рев 1834, 27л
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно