Киселёва Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1872 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович
Рождение ребёнка
09.08.1872 ст.
Сын: Киселёв Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович
Рождение ребёнка
20.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович
Рождение ребёнка
22.10.1878 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Дочь: Киселёва Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович
Смерть
Неизвестно