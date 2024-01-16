Киселёва Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёва Евдокия Павловна

Киселёва Евдокия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Иван Федотович

Рождение ребёнка
09.08.1872 ст.

Сын: Киселёв Матвей Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1872 ст.

Сын: Киселёв Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.01.1877 ст.

Сын: Киселёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1878 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Дочь: Киселёва Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Федотович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.