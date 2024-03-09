Чернышова (Неретина) Домна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Неретина) Домна Семеновна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1816

Дата смерти

21.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.11.1836

Муж: Чернышов Илларион Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №38, метрическая книга за 1836 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Мирон Кутуков, Однодворец 1794- , Тимофей Чернышов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Чернышова Ефросинья Илларионовна

Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Чернышов Матвей Илларионович

Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
21.11.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от старческой немощи Смерть, похороны: запись о смерти №100, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
23.11.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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