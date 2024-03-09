Чернышова (Неретина) Домна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти21.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1836
Брак 2: запись о браке №38, метрическая книга за 1836 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Мирон Кутуков, Однодворец 1794- , Тимофей Чернышов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Чернышова Ефросинья Илларионовна
Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Чернышов Матвей Илларионович
Отец ребёнка: Чернышов Илларион Иванович
Смерть
21.11.1889
Умерла от старческой немощи Смерть, похороны: запись о смерти №100, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
23.11.1889