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Чернышов Матвей Илларионович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Чернышов Илларион Иванович

Мать: Чернышова (Неретина) Домна Семеновна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1861

Жена: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Кондратий Чернышов, Однодворец 1823- , Мамонт Чернышов,... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Чернышов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чернышов Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Чернышова Агафья Матвеевна

Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Чернышова Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
1889
отставной старший унтер-офицер
Поручитель
1892
Свидетель в браке Петр Чернышов, Крестьянин 1862- и Евдокия Косматова, Крестьянка 1872
Поручитель
1892
Свидетель в браке Николай Перов, Крестьянин 1869 и Акулина Чернышова, Крестьянка 1867
Поручитель
1893
Свидетель в браке Федор Чернышов, Крестьянин 1872 и Евдокия Чернышова, Крестьянка 1876
Смерть
Неизвестно

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