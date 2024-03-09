Чернышов Матвей Илларионович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
18.01.1861
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Кондратий Чернышов, Однодворец 1823- , Мамонт Чернышов,... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чернышов Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Чернышова Агафья Матвеевна
Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Чернышова Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна
Военная служба
1889
отставной старший унтер-офицер
Поручитель
1892
Свидетель в браке Петр Чернышов, Крестьянин 1862- и Евдокия Косматова, Крестьянка 1872
Поручитель
1892
Свидетель в браке Николай Перов, Крестьянин 1869 и Акулина Чернышова, Крестьянка 1867
Поручитель
1893
Свидетель в браке Федор Чернышов, Крестьянин 1872 и Евдокия Чернышова, Крестьянка 1876
Смерть
Неизвестно