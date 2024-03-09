Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1861
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Кондратий Чернышов, Однодворец 1823- , Мамонт Чернышов,... Показать все
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чернышов Дмитрий Матвеевич
Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Чернышова Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Чернышова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович
Смерть
Неизвестно