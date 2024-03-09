Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Свиридова) Федосья Алексеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
18.01.1861

Муж: Чернышов Матвей Илларионович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №1, метрическая книга за 1861 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния свидетели : Кондратий Чернышов, Однодворец 1823- , Мамонт Чернышов,... Показать все
Рождение ребёнка
1862

Сын: Чернышов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чернышов Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Чернышова Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Чернышова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Чернышов Матвей Илларионович

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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