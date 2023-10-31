Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1942

Дочь: Романенко Зигфрида Абрамовна

Мать ребёнка: Романенко Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
26.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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