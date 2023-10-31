Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1942
Дочь: Романенко Зигфрида Абрамовна
Мать ребёнка: Романенко Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
26.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романенко Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно