Романенко Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1916

Дата смерти

26.10.1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1916

Отец: Романенко Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1942

Дочь: Романенко Зигфрида Абрамовна

Отец ребёнка: Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ

Рождение ребёнка
26.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ

Смерть
26.10.1992
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