Романенко Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1916
Дата смерти26.10.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1916
Отец: Романенко Абрам
Рождение ребёнка
13.06.1942
Дочь: Романенко Зигфрида Абрамовна
Отец ребёнка: Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ
Рождение ребёнка
26.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нейфельд АБРАМ АБРАМОВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1992