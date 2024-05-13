Ланьшина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1902
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
?.08.1931
Рождение ребёнка
?.12.1933
Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович
Рождение ребёнка
?.07.1938
Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович
Рождение ребёнка
?.11.1940
Рождение ребёнка
?.06.1943
Смерть
1989