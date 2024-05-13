Ланьшина Мария Ивановна ?.10.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1902

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1923

Муж: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.12.1933

Сын: Ланьшин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.07.1938

Сын: Ланьшин Иван Иванович

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ланьшин Иван Осипович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1989
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

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