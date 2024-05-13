Ланьшин Иван Иванович ?.07.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшин Иван Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

?.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1937 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1938

Отец: Ланьшин Иван Осипович

Мать: Ланьшина Мария Ивановна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1957

Жена: Ланьшина Валентина Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Валентина Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
?.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Валентина Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланьшина Валентина Петровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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