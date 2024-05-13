Ланьшин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения?.07.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1938
Отец: Ланьшин Иван Осипович
Мать: Ланьшина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
?.01.1958
Рождение ребёнка
?.03.1960
Рождение ребёнка
1963
Смерть
Неизвестно