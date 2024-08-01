Зикратая (Пасько) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти22.12.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пасько Арсений
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зикратый Григорий
Рождение ребёнка
16.01.1853
Дочь: (Зикратая) Ксения
Отец ребёнка: Зикратый Григорий
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Зикратый Лука
Отец ребёнка: Зикратый Григорий
Рождение ребёнка
24.08.1858
Дочь: (Зикратая) Елизавета
Отец ребёнка: Зикратый Григорий
Рождение ребёнка
08.02.1863
Сын: Зикратый Влас
Отец ребёнка: Зикратый Григорий
Смерть
22.12.1900