Зикратая (Пасько) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратая (Пасько) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пасько Арсений

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зикратый Григорий

Рождение ребёнка
16.01.1853

Дочь: (Зикратая) Ксения

Отец ребёнка: Зикратый Григорий

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Зикратый Лука

Отец ребёнка: Зикратый Григорий

Рождение ребёнка
24.08.1858

Дочь: (Зикратая) Елизавета

Отец ребёнка: Зикратый Григорий

Рождение ребёнка
08.02.1863

Сын: Зикратый Влас

Отец ребёнка: Зикратый Григорий

Смерть
22.12.1900

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