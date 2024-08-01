Зикратый Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зикратый Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зикратый Иосиф

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зикратая (Пасько) Ксения

Рождение ребёнка
16.01.1853

Дочь: (Зикратая) Ксения

Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения

Рождение ребёнка
01.01.1856

Сын: Зикратый Лука

Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения

Рождение ребёнка
24.08.1858

Дочь: (Зикратая) Елизавета

Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения

Рождение ребёнка
08.02.1863

Сын: Зикратый Влас

Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения

Смерть
Неизвестно

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