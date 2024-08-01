Зикратый Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зикратый Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зикратая (Пасько) Ксения
Рождение ребёнка
16.01.1853
Дочь: (Зикратая) Ксения
Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения
Рождение ребёнка
01.01.1856
Сын: Зикратый Лука
Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения
Рождение ребёнка
24.08.1858
Дочь: (Зикратая) Елизавета
Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения
Рождение ребёнка
08.02.1863
Сын: Зикратый Влас
Мать ребёнка: Зикратая (Пасько) Ксения
Смерть
Неизвестно