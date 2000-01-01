Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1871
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1872
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1874
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Астраханцев Василий Семёнович
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно