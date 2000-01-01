Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Корпачёва) Феодосия Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1871

Муж: Астраханцев Василий Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1872

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
01.03.1874

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Астраханцев Василий Семёнович

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
Неизвестно
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