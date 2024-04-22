Коротких (Кулыгина) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения17.10.1883
Дата смерти05.07.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
17.10.1883
Восприемник: этого же села кр-н Антон Варфоломеев Чегушков? и женка Евдокия Евсеева Семенова. ф.И-294, оп.3, д.222, №79 с.Байки Бирского уезда Уфимской губернии
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Корзникова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Коротких Дмитрий Родионович
Апрелова, Байкинская волость, Бирский уезд
Запись с.Каирово №8. Восприемник: д.Апреловой кр-н Илия Родионов Коротких и д.Апреловой кр-кая жена Евдокия Михайлова Курбатова
Смерть
05.07.1966
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан