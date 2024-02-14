Мухаметжанов Махмут Мухаметжанович
Место рожденияг.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская
Дата рождения28.05.1892
Дата смерти28.09.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1892
Отец: Насыров Мухаметжан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
4 -й брак познакомились в село Уразовка дед приехал в дом своих родетелей ныне дом по адресу ул. Садовая д.18 ( радовой дом) а бабушка работала заотехником
Рождение ребёнка
26.11.1942
Сын: Мухамеджанов Артур
Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна
Смерть
28.09.1983
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка