Мухаметжанов Махмут Мухаметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметжанов Махмут Мухаметжанович

Место рождения

г.Москва ныне в доме рядом с метро Даниловская

Дата рождения

28.05.1892

Дата смерти

28.09.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1892

Отец: Насыров Мухаметжан

Мать: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

4 -й брак познакомились в село Уразовка дед приехал в дом своих родетелей ныне дом по адресу ул. Садовая д.18 ( радовой дом) а бабушка работала заотехником
Рождение ребёнка
26.11.1942

Сын: Мухамеджанов Артур

Мать ребёнка: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

Смерть
28.09.1983
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка

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