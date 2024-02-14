Насыров Мухаметжан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Насырова-Мухаметжанова) Файзя
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хусяин
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насыров Хасян
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Рождение ребёнка
28.05.1892
Сын: Мухаметжанов Махмут Мухаметжанович
Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима
Смерть
Неизвестно