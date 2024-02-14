Насыров Мухаметжан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасыров Мухаметжан

Насыров Мухаметжан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Насырова-Мухаметжанова) Файзя

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Мансур

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров-Мухаметжанов Умяр

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хусяин

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насыров Хасян

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Рождение ребёнка
28.05.1892

Сын: Мухаметжанов Махмут Мухаметжанович

Мать ребёнка: Насырова (Мухаметжанов) Фатима

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.