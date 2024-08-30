Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Назарович
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Назаров Василий Филипович
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Филипович
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Филиповна
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Комарова Парасковья Филиповна
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сальникова Настасья Филиповна
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Сельнихина Марья Филиповна
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сава Филипович
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, рев1834, 78об
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Варвара Филиповна
Отец ребёнка: Филип Назарович
ГАСО, рев1834, 79л
Смерть
До 1858