Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Васильевна

Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Назаров Василий Филипович

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Филипович

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-63об
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Филиповна

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-64л
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Комарова Парасковья Филиповна

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сальникова Настасья Филиповна

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Сельнихина Марья Филиповна

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сава Филипович

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 78об
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Варвара Филиповна

Отец ребёнка: Филип Назарович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 79л
Смерть
До 1858
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.