Мошка Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.01.1804 ст.
Жена: Мошка Домникия Иосифовна
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 4 от 29.01.1804, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=618
Смерть
Неизвестно