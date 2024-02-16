Мошка Иосиф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошка Иосиф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1804 ст.

Жена: Мошка Домникия Иосифовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о бракосочетании № 4 от 29.01.1804, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=618
Смерть
Неизвестно
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