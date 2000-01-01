Денисов Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Дарья Ивановна

Переславский уезд Владимирская губерния деревня Новоречевая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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