Денисов Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Дарья Ивановна
Переславский уезд Владимирская губерния деревня Новоречевая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно