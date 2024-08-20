Савченко Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савченко Павел Семенович

Мать: Гребенюк (Гребеник) Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ковалева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
14.04.1977

Дочь: Ванжула (Савченко) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ковалева Валентина Васильевна

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

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