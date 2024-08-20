Савченко Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ковалева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
14.04.1977
Дочь: Ванжула (Савченко) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ковалева Валентина Васильевна
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край