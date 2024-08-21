Ковалева Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955

Отец: Ковалев Василий Егорович

Мать: Кузьменко Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Савченко Владимир Павлович

Рождение ребёнка
14.04.1977

Дочь: Ванжула (Савченко) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Савченко Владимир Павлович

Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

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