Ковалева Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Савченко Владимир Павлович
Рождение ребёнка
14.04.1977
Дочь: Ванжула (Савченко) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Савченко Владимир Павлович
Кулунда, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край