(Титова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Титова) Марфа

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Место рождения

д. Костина Ярославский уезд

Дата рождения

30.08.1894

Дата смерти

15.09.1894

Пол

Женский

Отец

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1894

Отец: ?

Мать: Пелагея

д. Костина Ярославский уезд
Смерть
15.09.1894
Причина смерти: от слабости
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