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(Титова) Марфа
(Титова) Марфа
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Древо
Место рождения
д. Костина Ярославский уезд
Дата рождения
30.08.1894
Дата смерти
15.09.1894
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Титова) Пелагея
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1894
Отец:
?
Мать:
Пелагея
д. Костина Ярославский уезд
Смерть
15.09.1894
Причина смерти: от слабости
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