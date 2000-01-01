Федотова Елизавета Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Ермаченкова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Блевероова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лабузова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Федотов Иван Ефимович
Смерть
1960