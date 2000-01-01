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Федотов Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Федотов Ефим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Ермаченкова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Блевероова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Лабузова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Федотов Иван Иванович

Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна

Смерть
Неизвестно
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