Федотов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Федотов Ефим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Ермаченкова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Блевероова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Лабузова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Федотова Елизавета Родионовна
Смерть
Неизвестно